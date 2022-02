Auf winterlichen Pfaden durchs Montafon

Baumbart

Wer durch den Wald im Gebiet von Gargellen wandert, wird feststellen, dass zahlreiche Bäume mit langen Flechten behangen sind. Bei den gelbgrünen und bis zu 30 Zentimeter langen Gewächsen handelt es sich um Usnea filipendula, auch Gewöhnlicher Baumbart genannt. Diese Art kann als Gütesiegel gesehen werden, da sie nur in Gebieten mit hoher Luftqualität wächst. Die Flechte bevorzugt Bäume mit „saurer“ Borke wie Nadelbäume oder Birken in exponierten niederschlags- und nebelreichen Bergwäldern. Die Flechten haften nur oberflächig an den Bäumen, sind also nicht parasitär, sondern nutzen diese lediglich als Haltemittel. Die Bartflechte fand in der Volksmedizin auch als eine Art natürliches Antibiotikum Anwendung. In manchen Regionen gilt der Gemeine Baumbart aufgrund voranschreitender Umweltverschmutzung als stark gefährdet. Baumbart (Treebeard) ist auch der Name eines Baumriesen in den fantastischen Werken von J.R.R. Tolkien.