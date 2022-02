Wiener Neustadt ebnet Weg für Bildungscampus

Den Weg für einen Bildungscampus mit musischem Schwerpunkt geebnet hat der Gemeinderat in Wiener Neustadt. Nach dem Grundsatzbeschluss für das Projekt am Ex-Leiner-Areal können nun die Planungen starten. „Das ist ein bahnbrechendes Projekt im Herzen der Stadt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.