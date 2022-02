Nun nimmt Afrika Vakzin-Produktion selbst in Hand

Die globale Verteilung der Corona-Impfstoffe läuft sehr schleppend. So sind in Afrika erst rund zwölf Prozent der Bevölkerung geimpft, während es in der EU mehr als 70 Prozent sind. Afrikanische Länder fordern daher eine vorübergehende Freigabe der Impfstoff-Patente - was Europa bisher verweigert. Unter anderem dieses Problem ist Thema des derzeit stattfindenden EU-Afrika-Gipfels in Brüssel. Nun scheint sich ein Ausweg abzuzeichnen. Bald könnten in Afrika dringend benötigten Vakzine auf dem Kontinent selbst hergestellt werden.