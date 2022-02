Biontech entwickelte eigene Produktion für Afrika

Um ärmere Länder mit der Impfstoffversorgung zu unterstützen, wurde zuletzt die Forderung laut, die Patente zur Herstellung freizugeben. Das deutsche Unternehmen Biontech lehnte dies stets ab und will nun einen eigenen Weg gehen. Noch dieses Jahr will der Hersteller die Produktion in Afrika starten, wie Biontech am Mittwoch mitteilte. Dazu sollen im zweiten Halbjahr dieses Jahres erste spezielle Container nach Afrika geliefert werden.