Vandalen halten Anrainer in Linz-Oed in Atem

In den letzten Jahren wurde kräftig gebaut. Das in die Jahre gekommene Eurocenter-Einkaufszentrum von der WAG durch das Forum Oed ersetzt. Darin findet sich unter anderem ein bestens sortierter E-Kiosk, der täglich 24 Stunden geöffnet hat. Grundsätzlich eine löbliche Sache, doch zog er zuletzt immer öfter Jugendliche an, welche sich dort mit Alkohol versorgen und dann zum Ärger der Anrainer schon mal gerne mit lauter Musik feiern und die Umgebung vermüllen. Wenn es kälter ist, weichen sie in die Wohnhäuser aus, die über die Tiefgarage zugänglich sind. Als wäre das nicht genug, hält den Stadtteil auch eine Bande in Atem, die laufend durch Böller das Glas von Eingangstüren zum Bersten bringt. Auch vor parkenden Autos macht die Gang nicht Halt, werden Reifen zerstochen, Spiegel abgeschlagen oder wie erst kürzlich ein Auto mit einem Notfallhammer, wie man ihn aus Bussen kennt, beschädigt.