330 Millionen Euro für 1170 Wohnungen geplant

„Es wird sehr schwierig, die geplanten Wohnbauvorhaben, die noch nicht begonnen wurden, im Rahmen der Wohnbauförderung umzusetzen. Diese Wohnungen würden dann letztlich am Markt fehlen“, schildert Franz Mariacher, Obmann der Gemeinnützigen Bauträger in Tirol, die derzeitige Situation am Wohnungsmarkt. Das Ziel sei aber klar: Komme es nicht zu einer raschen Entspannung bei den Preisen, müssten weitere Möglichkeiten für leistbaren Wohnraum geprüft werden. Markus Lechleitner, Obmann-Stellvertreter, betont die Wichtigkeit der Gemeinnützigen Bauträger: „Ohne unsere konstant hohe Bautätigkeit wäre das Wohnen für viel mehr Menschen in Tirol schon längst nicht mehr leistbar.“