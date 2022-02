AMAG-Pläne stecken noch „in den Kinderschuhen“

Bis Jahresende sollen 80 Mitarbeiter an Bord geholt werden

Bis 2040 soll die Firma klimaneutral agieren, hier rauchen die Köpfe, wie das umzusetzen ist. Bereits die Gegenwart: der Kampf um gutes Personal! „Der Wettbewerb mit den anderen Unternehmen ist da und schwierig“, sagt Mayer. In den letzten Monaten wurden neben 17 Lehrlingen auch 50 Mitarbeiter an Bord geholt. Derzeit sind weitere 35 Jobs zu besetzen, noch einmal 50 sind es bis Jahresende.