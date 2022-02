„Statt Impflotterie jetzt Infektionslotterie“

Der Dissens zwischen der Bundesregierung und der Experten beim Öffnungsgipfel sei „bemerkenswert“ gewesen, so Hacker im Rahmen einer Pressekonferenz. „Das verblüfft mich so sehr, dass ich gar nicht weiß, wie ich das kommentieren soll. Das passiert nicht oft“, so Hacker. „Wenn ich mir die Wortmeldung von Frau Köstinger anhöre, frage ich mich, in welcher Sitzung sie gestern war“, reagierte er zudem sehr scharf auf eine Aussage der Tourismusministerin, dass sich die Stadt Wien nach „Expertenmeinungen“ richten solle.