Kommende Woche könnte Omikron BA.2 dominant werden

„Ob wir aber schon am 5. März in einer nachhaltigen Abwärtsbewegung sind, kann ich jetzt noch nicht sagen“, so Klimek. Er rechne weiter damit, dass der Großteil der Bevölkerung auch nach dem 5. März weiter Vorsicht walten lassen wird. Denn: Für die meisten ist Covid-19 aus nachvollziehbaren Gründen „nach wie vor etwas, was man nicht bekommen möchte“.