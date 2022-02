Reich: „Schutzmaßnahmen gehen in Standby-Modus“

Mit 5. März fallen in Österreich die allermeisten Corona-Beschränkungen - bereits am 19. Februar wird (mit der Ausnahme der Gastro in Wien) von 2G auf 3G umgesattelt. Während zahlreiche Experten die Öffnungsschritte als zu vorzeitig kritisierten, sieht Chief-Medical-Officer Katharina Reich von der GECKO-Kommission der Bundesregierung den durchaus gewagten Prozess jedoch als gerechtfertigt an.