Gratistest-Aus wäre auch Ende für „Alles gurgelt“

Nachtgastro darf starten

Während bundesweit ab 19. Februar auf 3G umgestellt wird, möchte Ludwig in Wien in der Gastronomie noch nicht von 2G abrücken. Man befinde sich bei der Infektionslage immer noch auf einem sehr hohen Plateau, vertröstet er weitere Öffnungen auf einen späteren Zeitpunkt. Am 5. März werde man hingegen auch in Wien die Nachtgastronomie öffnen - hierbei solle aber ebenso 2G oder vielleicht sogar 2G plus gelten, auch wenn der Schritt „sehr früh“ komme.