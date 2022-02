Sohn wollte Mutter (83) mit Hantel erschlagen

Schwerste Kopfverletzungen

Die Pensionistin war jedoch noch am Leben. Sie hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten und wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert - vier Teams der Berufsrettung standen im Einsatz. Der Sohn der 83-Jährigen ließ sich noch vor Ort widerstandslos festnehmen. Gefragt nach seinem Motiv für die Tat gab der 59-Jährige psychische Probleme an, so die Wiener Polizei am Donnerstag. Einen Streit dürfte es vor dem Angriff nicht gegeben haben.