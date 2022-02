Akagündüz will der Mannschaft neue Identität geben

Dornbirn-Coach Muhammet Akagündüz geht optimistisch in das Frühjahr. Seinem neuen Team traut der Ex-Profi in der Rückrunde einiges zu. Wie er sein Team auf das erste Liga-Spiel in diesem Jahr am Samstag in Amstetten (14.30 Uhr) vorbereitet, verrät der Neo-Coach im Interview.