2 Volksschulen und Hort unter einem Dach in Auhof

Derzeit befinden sich in Dornach-Auhof zwei Volksschulen in teilweise beengten Verhältnissen - die VS 51 im Aubrunnerweg 43 und die VS 40 in der Mengerstaße 25. Die Nachmittagsbetreuung der Kinder erfolgt durch eine Privatorganisation (Lern- und Kreativwerkstatt Dr. Stiftinger). Ein den Volksschulen angeschlossener Hort ist aber nicht vorhanden. Der einzige städtische Hort befindet sich in einiger Entfernung an der Johann-Wilhelm-Klein-Straße nahe der Volksschule 40 Mengerschule. Allerdings ist dieser als Provisorium im städtischen Kindergarten untergebracht und lediglich in Kleingruppen organisiert, da die Raumgrößen nicht den Hort-Standards entsprechen. Dazu kommt, dass für beide Volksschulen und den Hort Sanierungsbedarf besteht. Ein von der Immobilien Linz GmbH (ILG) erarbeitetes Konzept soll hier Abhilfe schaffen. Es sieht die Zusammenlegung der beiden Volksschulen am Standort Aubrunnerweg vor, die für Kinder und Eltern in mehrfacher Hinsicht Vorteile bietet.