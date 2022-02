Junge Vandalen verärgern erneut einen ganzen Ort

Bürgermeister sicher: „Ein Werk von Schülern“

Die 1900-Seelen-Gemeinde hat damit leider schon Erfahrung. Vor wenigen Wochen wurden teils wüste Beschimpfungen an mehreren Stellen des neuen Spielplatzes im Ortsteil Blumau hinterlassen. Auch damals war es ein Werk von Schülern. „Kurz nach der Veröffentlichung der Gemeindezeitung, in der wir den Vorfall aufzeigten, meldeten sie sich mit ihren Eltern bei mir und baten darum, den Schaden wiedergutmachen zu können“, schildert Klimes. Er glaubt allerdings nicht, dass es sich wieder um diese Gruppe handelt, und bietet erneut an: „Es gibt genügend zu tun, die Bauhofmannschaft ist für Unterstützung sicher dankbar. Die Jugendlichen sollten sich wieder aus eigenem Antrieb melden, andernfalls wird die Strafe sicher höher ausfallen“, rät der Ortschef.