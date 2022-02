Kanzler dagegen: Gratistests kurz vor dem Aus

1,8 Milliarden Euro - so viel kosteten den Steuerzahler bislang die kostenlosen Corona-Tests. Die Rufe nach einem Ende der Gratistests werden immer lauter - auch Karl Nehammer (ÖVP) spricht sich nun für eine Abkehr vom Gratissystem aus. „Kostenpflichtige Tests, ja“, betonte der Kanzler am Montag gegenüber der „Krone“. Beim Corona-Gipfel am Mittwoch soll das weitere Vorgehen in Sachen Teststrategie besprochen werden.