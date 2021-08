Hacker: „Gratis-Tests bis die Pandemie vorbei ist“

PCR-Tests sollen gratis bleiben

Man könne etwa über die Antigen-Schnelltests diskutieren, die derzeit etwa in den Apotheken zum Selbsttest ausgegeben werden, erklärte Hacker in der ORF-„ZiB-2“ am Donnerstag. Deutlich weniger Verständnis habe er aber dafür, PCR-Testungen kostenpflichtig zu machen. Diese würde derzeit von vielen Bundesländern überhaupt erst aufgebaut: „Dass eine Debatte dazu vom Zaun gebrochen wird, ist derzeit unser kleinstes Problem“, so Hacker.