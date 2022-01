Platter steigt bei Gratis-Tests auf die Bremse

Auch Tirols LH Günther Platter (ÖVP) begrüßt die Schritte hin zu mehr Normalität und prescht noch in eine andere Richtung vor, was Massentests betrifft. „Die Anzahl der Tests in Tirol und Österreich im Vergleich zu Deutschland spricht eine eindeutige Sprache: Testen schützt nicht vor hohen Infektionszahlen. Ich bin deshalb dafür, nur mehr symptomatische Patienten, Risikogruppen und das Personal von kritischer Infrastruktur zu testen.“ Dazu zwei Zahlen: In Deutschland werden im Schnitt pro Tag 340.000 PCR-Tests durchgeführt, am 27. Jänner waren es in Österreich 860.000. Deutschland hat 83,3 Millionen Einwohner, Österreich knapp neun.