Kritik nimmt zu: Stehen Gratis-Tests vor dem Aus?

Wien hält am aktuellen kostenlosen Angebot fest

Widerstand kommt aus Wien. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat derzeit kein Verständnis für kostenpflichtige Tests. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ist vorsichtig: „Wir sind mitten in der Omikron-Welle. Wir brauchen einen guten Überblick und niederschwelligen Zugang zu Tests. Die werden jedenfalls bis Ende März kostenfrei bleiben.“ Darüber hinaus werde evaluiert. Regierungskollege Magnus Brunner (Finanzminister, ÖVP) ist offensiver. Zumal auch in den meisten anderen Ländern für Tests bezahlt werden muss. Brunner denkt sehr wohl an ein Ende der Gratistests für Ungeimpfte.