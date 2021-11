„Ungeimpfte sollen für Corona-Tests zahlen“

Aufhorchen lässt der Landeshauptmann mit der Aussage, dass er „absolut dafür ist, dass Menschen, die sich bis zu Beginn der Impfpflicht nicht impfen lassen, für den Test bezahlen sollen“. Denn „diese staatliche Rundumversorgung von der Wiege bis zur Bahre, diese Errichtung des Gratisstaats, wie wir es in der Pandemie erlebt haben“, sei nicht der richtige Weg. „Koste es, was es wolle“ sei ein Ausspruch, der ihm „heute noch in den Gliedern steckt“. Dass dieser vom damaligen Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kam, „macht es nicht besser“, denn „so kann man nicht agieren, alles gratis geht nicht“.