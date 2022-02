Schramböck: 2G-Regeln und Gratis-Tests überdenken

Impfpflicht-Gesetz: „Entscheidungen müssen flexibel sein“

In Sachen Umsetzung der umstrittenen Impfpflicht (u.a. Strafen) sagte Schramböck, dass es wichtig sei, dieses Instrument - auf breiter politischer Basis - zu haben. „Gut an diesem gesetzlichen Rahmen ist, dass es in Stufen möglich ist. Da es in der Pandemie um Wellen geht, ist es auch wichtig, dass wir jetzt schauen, wann wir was in Gang setzen. Da braucht es die Experten, die uns wissenschaftliche Grundlage geben. Das Virus ist ja nichts Stabiles, sondern bewegt sich ständig.“ Wenn sich das Virus ändert, müssten die Entscheidungen der Politik auch flexibel sein.