Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben

Das wird ein Soundspektakel der Sonderklasse! Am 6. September steigt die Visualisierte Klangwolke 2025 und die „OÖ-Krone“ verlost dafür Stehplätze mit der besten Sicht. Alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie hier.
„Urban Pulse“ lautet der Titel der Linzer Klangwolke 2025. Und dafür ist alles anders und neu: Heuer steht der Klang vor dem Visuellen und gibt’s keine mobilen Schiffe mehr. Die Produzenten haben aber bereits verraten: Die Lichtdesigner werden dennoch mit eindrucksvollen Highlights die tausenden Besucher entlang der Donaulände verzaubern (6. September, 20.30 Uhr).
Im Vordergrund steht heuer der Fünfer-Takt, der vom bekannten Perkussionisten Christoph Sietzen, seinem Ensemble Motus Percussion und dem Bruckner Orchester als Live-Rhythmus beigesteuert wird. Bis zu 80 Schlagwerker wird es da gleichzeitig auf der Bühne zu sehen geben! Der Eintritt ist wie immer frei.
Die „Krone“ lädt zum besten Ausblick ein!
Im dichten Besucherfeld haben „Krone“-Gewinner die besten Vorteile, denn wir verlosen 15x2 Stehplätze für den „Krone“-Container powered by Sparkasse OÖ inkl. Goodiebags und auch 3x2 Stehplätze für die VIP-Tribüne vor dem Brucknerhaus. Außerdem kann man auch noch 10x2 Galerie-Sitzplätze für die Klassische Klangwolke tags darauf, am 7. September (19.00 Uhr, Brucknerhaus Linz), gewinnen.
Dafür einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn auswählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 26. August, 9 Uhr. Alle Infos zu den Klangwolken unter: www.klangwolke.at
