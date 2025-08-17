Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben

Die „Krone“ lädt zum besten Ausblick ein!

Im dichten Besucherfeld haben „Krone“-Gewinner die besten Vorteile, denn wir verlosen 15x2 Stehplätze für den „Krone“-Container powered by Sparkasse OÖ inkl. Goodiebags und auch 3x2 Stehplätze für die VIP-Tribüne vor dem Brucknerhaus. Außerdem kann man auch noch 10x2 Galerie-Sitzplätze für die Klassische Klangwolke tags darauf, am 7. September (19.00 Uhr, Brucknerhaus Linz), gewinnen.