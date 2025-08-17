Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beste Plätze sichern

Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben

Gewinnspiele
17.08.2025 05:16
(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Das wird ein Soundspektakel der Sonderklasse! Am 6. September steigt die Visualisierte Klangwolke 2025 und die „OÖ-Krone“ verlost dafür Stehplätze mit der besten Sicht. Alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie hier.

0 Kommentare

„Urban Pulse“ lautet der Titel der Linzer Klangwolke 2025. Und dafür ist alles anders und neu: Heuer steht der Klang vor dem Visuellen und gibt’s keine mobilen Schiffe mehr. Die Produzenten haben aber bereits verraten: Die Lichtdesigner werden dennoch mit eindrucksvollen Highlights die tausenden Besucher entlang der Donaulände verzaubern (6. September, 20.30 Uhr).

Marting Christoph Sietzen übt schon den Urban Pulse.
Marting Christoph Sietzen übt schon den Urban Pulse.(Bild: Wenzel Markus)
Krone-Gewinner haben die beste Aussicht.
Krone-Gewinner haben die beste Aussicht.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Im Vordergrund steht heuer der Fünfer-Takt, der vom bekannten Perkussionisten Christoph Sietzen, seinem Ensemble Motus Percussion und dem Bruckner Orchester als Live-Rhythmus beigesteuert wird. Bis zu 80 Schlagwerker wird es da gleichzeitig auf der Bühne zu sehen geben! Der Eintritt ist wie immer frei.

Die „Krone“ lädt zum besten Ausblick ein! 
Im dichten Besucherfeld haben „Krone“-Gewinner die besten Vorteile, denn wir verlosen 15x2 Stehplätze für den „Krone“-Container powered by Sparkasse OÖ inkl. Goodiebags und auch 3x2 Stehplätze für die VIP-Tribüne vor dem Brucknerhaus. Außerdem kann man auch noch 10x2 Galerie-Sitzplätze für die Klassische Klangwolke tags darauf, am 7. September (19.00 Uhr, Brucknerhaus Linz), gewinnen.

Dafür einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn auswählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 26. August, 9 Uhr. Alle Infos zu den Klangwolken unter: www.klangwolke.at

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.022 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
153.820 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
126.509 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1693 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf