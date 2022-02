Skydiver (69) stürzt auf Wiese - schwer verletzt

In kritischem Gesundheitszustand musste ein 69 Jahre alter Fallschirmspringer in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem er am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr nördlich des Flugplatzes von Bad Saulgau abgestürzt war. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Springer zuvor zusammen mit einem Mitspringer vom Flugplatz Bad Saulgau gestartet und in einer Höhe von etwa 1500 Metern abgesprungen.