Bitcoin und Co: Letzte Chance auf Reichtum?

Finanzielle Bildung

Die Teilnahme setzt jedoch eine gewisses Grundwissen voraus. In der Schule wird dieses allerdings nicht vermittelt, weshalb Maric das Sozialprojekt „Three Coins“ ins Leben gerufen hat. Dabei geht es im Kern darum, junge Menschen und die Hand zu nehmen und in Sachen Finanzkompetenz zu stärken. Dahinter steckt die Überzeugung, dass ein guter Umgang mit Geld einer der größten Hebel für Selbstbestimmung, Chancengleichheit und eine gesunde Volkswirtschaft ist. „Wir versuchen, mit unseren Bildungsprojekten das ganze Spektrum abzudecken. Das fängt damit an, zu erklären, was Geld eigentlich ist, wie man ein Budget erstellt, es einhält und schließlich richtig investiert“, erklärt der Sohn bosnischer Einwanderer, der als Kind am Beispiel seiner Eltern hautnah miterlebt hat, wie belastend Geldsorgen sein können.