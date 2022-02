17-Jährige am Weg zum Zug von Auto gerammt

Eine 73-Jährige war am Samstag um 16.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Westbahnstraße in Enns unterwegs, als im Kreuzungsbereich mit der Lauriacumstraße plötzlich eine 17-Jährige in Richtung Bahnhof Enns über die Straße lief. Die Jugendliche war in Eile, wollte offenbar ihren Zug nicht verpassen.