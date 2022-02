Paul stieg mit letzter Kraft zur Silbernen

Silber zum Abschluss

Nach schwierigen ersten 30 Minuten war der 20-Jährige im Bewerb am Samstag dann aber nicht zu bremsen. Er holte in der U 23-Kategorie in 1:28:54 Stunden hinter Aurelien Gay (Sz) Silber, belegte in der Elite sogar noch Platz 14. So gut war er in der „Königsdisziplin“ im Weltcup noch nie platziert.