Ein hochalpines Wintermärchen

Alpendohlen sind wohl besonders Bergwanderern bekannt, da sie nur im Winter in tiefer gelegene Regionen kommen. Die Rabenvögel suchen gezielt Gipfelstationen und andere touristische Sammelpunkte auf, um Nahrungsreste abzustauben. Alpendohlen leben sehr gesellig und brüten gelegentlich sogar in Kolonien. Ihre Nester errichten sie zwischen April und Juni in Felsnischen. Auf den ersten Blick scheint die Alpendohle eine größere Version der Amsel zu sein. Bei genauer Beobachtung fällt jedoch auf, dass sie einen gelben, leicht nach unten gebogenen Schnabel und rote Beine hat. Verwechslungsgefahr besteht mit der Alpenkrähe, die ähnlich aussieht und denselben hochalpinen Lebensraum bewohnt. Alpendohlen fallen oft durch ihre waghalsigen und akrobatischen Flugmanöver auf. Sie verfügen zudem über einen charakteristischen, zirrenden Ruf, der je nach Gemütslage unterschiedliche Tonhöhen erreichen kann. Grundsätzlich sind Alpendohlen oberhalb der Baumgrenze anzutreffen, nur im Winter begeben sie sich mitunter in tiefere Lagen. Sie sind daher auch Wetterboten: Ihr Erscheinen in den Tälern gilt als Vorzeichen für frühen Schneefall. Auf Nahrungssuche sind Alpendohlen am Mount Everest schon auf über 8200 Metern Höhe beobachtet worden!