Rodelausflug endete für Urlauber im Krankenhaus

Sechs deutsche Urlauber rodelten im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner gegen 13 Uhr über den Rodelweg Richtung Kals. „Der Weg ist zugleich auch eine Skipiste“, erklärt die Polizei. Im Zuge der Abfahrt bogen die Rodler im unteren Bereich falsch ab und kamen in ein Steilstück der Piste. In weiterer Folge verloren zwei der Urlauber, eine 24-Jährige und ein 55-Jähriger, die Kontrolle über ihre Gefährte und prallten gegen einen Fangzaun.