Ehemaliges Freudenhaus für Anrainer „Schandfleck“

Das ehemalige Freudenhaus an der Weilhartstraße im Acher Ortsteil Duttendorf war Anrainern dort wohl auch schon früher ein Dorn im Auge, als es noch in Betrieb war. Aber jetzt werden das heruntergekommene, unbewohnte Haus und acht vor sich hin rostende Autowracks auf dem dazugehörigen Grundstück als Schandfleck gesehen, der bestenfalls weg soll. Auch wenn VP-Ortschef Martin Zimmer den Unmut der Nachbarn versteht, stellt er klar: „Wir als Gemeinde können da nichts machen. Die Sache mit den Autowracks haben wir überprüfen lassen. Nachdem das Öl abgelassen wurde, darf der Hauseigentümer die dort lagern. Das Gerücht, die Gemeinde hätte das Gebäude kaufen wollen, ist falsch, dafür hätten wir nicht die finanziellen Mittel dazu. Aber ich weiß von Interessenten, die mit dem Eigentümer bezüglich einer etwaigen Neubebauung in Kontakt stehen.“