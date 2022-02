Akademie St. Blasius überrascht 2022 mit Neuem

Ein Gitarren-Feuerwerk und Jazz vom Feinsten

Erstmals in Österreich zu erleben ist Anfang November das Gitarren-Feuerwerk „Gismontiana“ von Leo Brouwer. Hier hat einer der weltweit erfolgreichsten Gitarristen Melodien und Motive des legendären brasilianischen Multi-Instrumentalisten Egberto Gismonti aufgegriffen und eine Hommage in sechs Sätzen kreiert. Eine temperamentvolle Mischung aus Folklore, moderner Kammermusik und Jazz werden ebenfalls beim 4. Abokonzert im November von Komponisten Francis Poulenc geboten. In seiner humorvollen Sinfonietta scheinen Mozart, Strawinsky, Tschaikowsky und Haydn miteinander im Varieté zu tanzen.