Navi lotste Sattelschlepper ausweglos in „Gatsch“

Es hätte einen sicheren Weg über breitere Straßen zum Ziel in der Ortschaft Winkeln gegeben, aber der war eben nicht der kürzeste. Und genau diesen schlug das Navigationsgerät dem nicht ortskundigen Lkw-Lenker vor. „Hätte es in den vergangenen Stunden nicht soviel geregnet, wäre es vielleicht sogar gut gegangen“, sagen die Helfer, die am Ende anrücken mussten. Denn das Schwerfahrzeug geriet aufs gatschige Bankett, und rasch waren die Profile der Reifen verklebt, damit rutschig und drehten durch. Am Ende stand der Lastwagen auch noch schief, die Feuerwehr Alkoven rückte mit dem schweren Kran an.