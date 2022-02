43 Prozent sind gegen die Pflicht zum Stich

Mit den 8553 Neuinfektionen gab es am Mittwoch den Höchststand in der Omikron-Welle in OÖ, am Donnerstag waren es 6684. Rund 283 Erkrankte sind im Spital, 23 brauchen Intensivbehandlung. „Die Lage ist zu bewältigen“, sagt Tilman Königswieser vom Krisenstab. Das sei der Impfung geschuldet.