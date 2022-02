SPÖ fordert Corona-Prämie auch für Polizeibeamte

Zusatzbelastung durch Einsatz an Grenze

Im Burgenland werde die Situation durch die Grenzthematik zusätzlich verschärft, ergänzt Hergovich. 20.000 Flüchtlinge und 169 Schlepper wurden im Vorjahr aufgegriffen. Anders als etwa Krankenhauspersonal gebe es für die Exekutive jedoch keine Corona-Prämie. Hier müsse der Innenminister tätig werden, so Hergovich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) habe in noch in seiner Funktion als Innenminister eine monetäre Anerkennung zugesagt. „Sein Nachfolger Gerhard Karner konnte oder wollte bislang nicht beantworten, ob es diesen Bonus geben soll, obwohl dieser zweifelsfrei angemessen wäre“, sagt Schnecker.