Stelzer stellt sich im März Wiederwahl als VP-Chef

Am 1. April 2017 wurde Thomas Stelzer zum Nachfolger von Josef Pühringer als Chef der Landes-VP gewählt. Seither hat die ÖVP coronabedingt keinen Landesparteitag mehr abgehalten. Am Mittwoch hat nun die Landesparteikonferenz einstimmig beschlossen, den verschobenen Parteitag am 25. März nachzuholen. „Die Form der Durchführung richtet sich nach den zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Richtlinien der Bundesregierung“, sagt Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. Geplant ist die Veranstaltung im Design Center.