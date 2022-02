Europa hat bei Chip-Produktion „viel aufzuholen“

Mit zusätzlichen Milliarden will die EU-Kommission der Chip-Branche unter die Arme greifen und damit die europäische Wettbewerbsfähigkeit stärken. An einen schnellen Erfolg der Förderinitiative glaubt Albert Heuberger, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen in Erlangen, jedoch nicht: „In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig.“