Brüssel gibt weitere Milliarden für Chipproduktion

„Wiedergeburt der europäischen Chipindustrie“

„Der Entwurf geht in die richtige Richtung. Chips sind die Chance für Europa. Mit dem Paket kann uns die Wiedergeburt der europäischen Chipindustrie gelingen“, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in einer Aussendung. Einziger Wermutstropfen sei die finanzielle Ausgestaltung, hieß es weiter. Schramböck hätte sich mehr frische EU-Gelder gewünscht, dafür wolle sie sich in den Verhandlungen zum Gesetz einsetzen.