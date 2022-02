„Schaut so aus, als hätten wir Höhepunkt erreicht“

4699 Neuinfektionen meldete der Krisenstab des Landes Oberösterreich von Montag auf Dienstag – dieser Wert ist seit Wochen konstant hoch (siehe Grafik rechts). Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei knapp 2700: „Mit diesem Wert sind wir ungefähr am prognostizierten Höhepunkt. In den Spitälern werden die Belagszahlen noch etwas ansteigen, hier haben wir aber trotzdem entschieden weniger Patienten als bei der Delta-Welle“, sagt Professor Bernd Lamprecht, Lungenarzt am Kepler Uniklinikum. Noch vor Kurzem sprachen viele Experten davon, dass wir die Omikron-Welle Ende Februar überstanden hätten: „Das hat sich etwas nach hinten verschoben, im März werden die Zahlen noch ähnlich hoch sein, im April wird es sich entspannen.“