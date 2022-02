Mehrere Spray-Attacken im Oberen Mühlviertel

In der Nacht zum Freitag und vermutlich auch zum Samstag zogen unbekannte Täter, vermutlich mehrere Burschen mit einem Pkw, durch mehrere Gemeinden des Bezirkes Rohrbach sowie durch die Grenzgemeinde Wegscheid in Bayern. Dabei besprühten die unbekannten Täter an mindestens zehn verschiedenen Örtlichkeiten wie Parkplätzen, Wegkreuzungen und Haltestellen mit verschiedenen Farb-Sprays Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Mauerwerke und Wartehäuschen.