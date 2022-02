Zeugenaufruf: Bus rammte 13-Jährige auf E-Scooter

Der Unfall ereignete sich Montagabend auf der Kärntner Straße in Linz. Kurz nach 18 Uhr lenkte ein 60-jähriger Busfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung seinen Linienbus von der Busgarage kommend (alter Busterminal - ehemalige Post) zur Kärntner Straße, wo er an der Ampel-geregelten Kreuzung mit dem Bahnhofplatz nach rechts (in Richtung altes Hauptpostamt) einbiegen wollte. Zur gleichen Zeit wollte eine 13-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit ihrem E-Scooter vermutlich am dortigen Schutzweg die Kreuzung in Fahrtrichtung stadtauswärts passieren. Ersten Informationen zufolge dürfte sie in Richtung Bahnhof gefahren sein.