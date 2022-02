Sexy TikTok-Clips: Gift für Psyche junger Mädchen

Therapeut Paul Sunseri vom New Horizons Child and Family Institute: „Für ein junges Mädchen, das gerade seine Identität entwickelt, ist es extrem destruktiv, in so eine sexuelle Welt hineingezogen zu werden.“ Je mehr die jungen Nutzerinnen für ihre Uploads „belohnt“ würden, umso mehr entstehe bei diesen der Eindruck, ihr Wert hänge von ihrem Aussehen ab.