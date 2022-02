Als Drogendealerin verhaftet: Model verklagt Staat

Kein Prozess, 74 Tage in Untersuchungshaft

Das Model musste 74 Tage in Untersuchungshaft in der Strafanstalt von Civitavecchia bei Rom verbringen. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um einen Justizfehler handelte. Es kam nicht einmal zu einem Prozess. Seitdem sei die Karriere des Models, das in Ungarn an mehreren Schönheitswettbewerben teilgenommen hatte, ruiniert, so ihre Anwälte. Über den Fall wird ein Gericht in Rom am 22. Februar entscheiden.