Russland lockert ab Sonntag Corona-Beschränkungen

Über 177.000 Neuinfektionen

Bis zu 40 Prozent der Infizierten in Moskau und 20 Prozent in ganz Russland zeigten keinerlei Symptome. Am Samstag meldeten die Behörden 177.282 Neuinfektionen. Vor einem Monat lag die Zahl noch bei weniger als 16.000.