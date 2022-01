Moskau: Test mit nasaler Corona-Impfung gestartet

Besserer Schutz der oberen Atemwege

In die gleiche Kerbe schlägt auch der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York tätige österreichische Virologe Florian Krammer. „Wenn man jetzt einen Impfstoff hätte, den man intranasal oder oral geben könnte, dann würde sich eine andere Antikörperantwort bilden.“ Auch ein besserer Schutz der oberen Atemwege - was Übertragungen erschwert - wäre solcherart möglich. Solche „Booster“ ohne Stich wären auch für Kinder und Menschen, die Angst vor dem Nadelstich haben, interessant, ist er überzeugt.