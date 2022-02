Zahlreiche Skiunfälle in Kärntens Skigebieten

Ein Skiunfall mit Fahrerflucht hat sich am Samstagvormittag auf der Kaiserburg Skipiste in Bad Kleinkirchheim ereignet. Eine 64-jährige Frau aus der Slowakei wurde 200 Meter unterhalb der Rossalmhütte von einer unbekannten, etwa 10-12jährigen Skifahrerin zu Boden gestoßen, die einfach weiterfuhr. Die Pistenrettung musste die 64-Jährige zur Talstation bringen, von wo die Verletzte mit der Rettung ins LKH Villach gebracht wurde. Und eine 50-jährige Skifahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam aus unbekannter Ursache im Snow-Fun-Park Maibrunn Alm in Bad Kleinkirchheim zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Alpin 1 ins LKH Villach geflogen.