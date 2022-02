Anhänger touchierte Radfahrer: Lenker flüchtete

Um 12.55 Uhr fuhr am Freitag ein 31-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Rennrad auf der Keutschacher Straße L97 in Klagenfurt in Richtung Westen. Als ihn ein weißer LKW oder Transporter mit Anhänger überholen wollte, touchierte das Heck des Anhängers den Radfahrer. Er stürzte! Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.