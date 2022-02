Impflotterie-Verlierer | Hausverstand genügt

Impflotterie-Verlierer. Jeder zehnte Stich zählt und gewinnt Gutscheine im Wert von 500 Euro, so verhießen es der aktuelle türkise Bundeskanzler, Karl Nehammer, und sein grüner Vize Werner Kogler vor gut zwei Wochen, als sie die große Impflotterie ankündigten. Nun sieht es ganz danach aus, dass Nehammer und Kogler weder stechen noch gewinnen, sondern verlieren - denn so wie es sich die beiden Regierungsspitzen vorgestellt hatten, läuft es nicht. Nun steht überhaupt in den Sternen, ob es je eine Impflotterie (genannter Aufwand: mehr als eine Milliarde Euro) geben wird. Denn man war - Hand in Hand mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner - mit der Ankündigung vorgeprescht, ohne sich über die konkrete Ausgestaltung Gedanken zu machen. Angekündigt war ja unter anderem, dass der ORF die Lotterie abwickeln werde - was dieser aber weder will noch kann bzw. darf. So teilt die Regierung nun mit, es werde gemeinsam mit der SPÖ an der Entwicklung „rechtskonformer Alternativen“ gearbeitet. Im Raum stehen andere Partner als der ORF, die Rede ist vor allem aber auch von einer Verschiebung um einige Monate. Wer würde sich wundern, wenn die Lotterie ein ähnliches Schicksal erleiden würde wie die Impfpflicht. Die gilt zwar nun seit gestern. Aber ob sie je vollzogen wird - daran zweifeln viele.