Alko-Lenkerin (59) krachte in Gegenverkehr

Am Freitag gegen 8 Uhr morgens war die 59-jährige Villacherin auf der Steinwenderstraße in Richtung Tiroler Straße unterwegs, als sie mit ihrem Auto plötzlich vom eigenen Fahrstreifen abkam und nach links auf den Gegenverkehr zulenkte. Unmittelbar danach krachte die Frau gegen den Pkw eines 33-jährigen Lenkers aus Treffen am Ossiacher See, der sich auf der Linksabbiegespur befunden hat.