Familien spüren Kostendruck und Coronafolgen

Dabei kommen die Oberösterreicher nach den Vorarlbergern am besten durch die Krise, wenn man die Bundesländer-Vergleiche der Umfrage des Vergleichsportals „Durchblicker“ betrachtet. Am schlimmsten hat es die Kärntner erwischt, hier sind 30 Prozent der Haushalte betroffen. Selbstständige geben an, 853 € weniger pro Monat im Börsel zu haben, Angestellte haben 640 € Haushaltseinbußen. Gründe: Kurzarbeit (44 Prozent), Überstunden-Wegfall (26 Prozent , Jobverlust (22 %).