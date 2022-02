Die Masken fallen: „Atempause“ für Volksschüler

Wiederkehr ruft zum Test am Ferienende auf

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr dazu: „Wir sehen in den aktuellen Zahlen, dass wir uns nach wie vor mitten in der Omikron-Welle befinden, wenngleich das Wachstum an positiv getesteten Schülern und Schulpersonal deutlich abflacht und eine Stabilisierung in Sicht ist“, sagt er. Er sendet in Hinblick auf zahlreiche Urlaubsreisen einen Aufruf an die Familien: „Es ergeht meine Bitte an die Eltern, nach den wohlverdienten Semesterferien ihre Kinder schon vor dem Schulstart testen zu lassen, damit wir zuversichtlich ins neue Semester gehen können!“