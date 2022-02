So geht‘s entspannt mit dem Auto in den Skiurlaub

Die Schulkinder in Wien und Niederösterreich haben es bald geschafft: Das erste Halbjahr ist in wenigen Tagen vorbei und im Gegensatz zum vergangenen Jahr heißt es 2022 wieder für viele: ab in den Winterurlaub. Doch gerade unbeeinflussbare Faktoren wie Staus, Schlechtwetter oder die Unbeherrschtheit anderer Verkehrsteilnehmer können hinter dem Steuer ordentlich stressen.